Баранец: Россия разрабатывает «невероятное средство нападения», способное одной ракетой подавить авианосец США

Российская Федерация в настоящий момент разрабатывает «невероятное средство нападения», способное одной ракетой подавить авианосец Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением выступил Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.
По словам аналитика, Москва отыскала «противоядие» против американского авианосного флота. Появление у РФ данных снарядов озадачило специалистов из США, отметил Баранец.
Как называется новое оружие, эксперт не уточнил. При этом он рассказал, что стоимость одной ракеты составляет полтора миллиона долларов.
Ранее в четверг сообщалось, что политолог Евгений Сатановский объяснил, каким образом Россия сдерживает НАТО без боевых действий.
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