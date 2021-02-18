Баранец: Россия разрабатывает «невероятное средство нападения», способное одной ракетой подавить авианосец США

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18 февраля 2021, 11:56 Источник: «НьюИнформ»

Американский авианосец, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация в настоящий момент разрабатывает «невероятное средство нападения», способное одной ракетой подавить авианосец Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением выступил Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

По словам аналитика, Москва отыскала «противоядие» против американского авианосного флота. Появление у РФ данных снарядов озадачило специалистов из США, отметил Баранец.

Как называется новое оружие, эксперт не уточнил. При этом он рассказал, что стоимость одной ракеты составляет полтора миллиона долларов.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Евгений Сатановский объяснил, каким образом Россия сдерживает НАТО без боевых действий.