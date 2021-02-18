Политолог Сатановский объяснил, как Россия сдерживает НАТО без войны с альянсом
18 февраля 2021, 09:42
Евгений Сатановский, отечественный политолог, объяснил, как Россия сдерживает Североатлантический альянс без войны с ним. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад, выступая в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
Сатановский отметил, что Москва блокирует инициативы НАТО и других своих противников без боевых действий благодаря укреплению национальной обороны. Как заявил аналитик, в настоящий момент никто не сможет атаковать Россию безнаказанно из-за наличия у нее гиперзвукового и высокоточного оружия. РФ следует и дальше усиливать свою военную мощь, полагает Евгений Сатановский.
Ранее сообщалось, что в интернет выложили видео из района перехвата истребителями Су-27 французских военных самолетов, приближавшихся к российской границе.
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