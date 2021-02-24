Генерал-полковник Акопян о поражении Армении в Карабахе: армия была плохо подготовлена и плохо воевала

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24 февраля 2021, 14:31

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Генерал-полковник Мовсес Акопян, в прошлом занимавший должность главы армянского Генштаба, высказался о поражении республики в осеннем военном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Точка зрения Акопяна приведена в материале, появившемся в азербайджанском сегменте интернета.

Как пишет портал Haqqin, генерал-полковник отметил, что армия Армении была плохо подготовлена и плохо воевала. По словам Мовсеса Акопяна, версию о будто бы имевшем место предательстве он не разделяет.

Бывший руководитель Генштаба добавил, что на данном этапе необходимо осуществить реорганизацию Вооруженных сил страны. Их следует подготовить к войне пятого поколения.

Ранее в текущем месяце сообщалось, что в сети разместили видео из района применения Арменией штурмовиков Су-25 в первые дни боевых действий в Нагорном Карабахе.