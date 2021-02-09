Появилось видео из района применения Арменией штурмовиков Су-25 в первые дни войны в Карабахе
9 февраля 2021, 08:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Появилась видеозапись из района применения Арменией штурмовиков Су-25 в первые дни военного конфликта в Нагорном Карабахе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сервисе YouTube.
Как отмечают авторы сайта Avia.pro, Ереван практически не использовал свои боевые самолеты во время осеннего вооруженного противостояния с азербайджанской стороной. Исключение составили только первые дни войны, на этом этапе силы Баку активно не применяли свои средства ПВО.
В процитированном материале указывается на то, что Армения официально признала потерю одного Су-25 в ходе конфликта.
Ранее на текущей неделе портал Avia.pro выступил с утверждением, согласно которому турецкие дроны Bayraktar TB2 почти не использовались для ударов во время карабахской войны.
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