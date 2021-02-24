«Искандер» головного мозга или цирк Пашиняна

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24 февраля 2021, 12:22 Ярослав Вяткин

Фото: соцсети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью одному из местных новостных порталов в очередной раз «зажёг» по поводу недавней войны в Карабахе.

Сейчас в Армении Пашиняна совершенно справедливо обвиняют со всех сторон в том, что именно его личные действия и действия поставленных им людей привели к поражению во Второй карабахской войне. В том, что он «слил» конфликт, который вполне можно было свести если не к победе, то к ничьей.

Разумеется, премьер пытается отбиваться, в результате чего рождаются различные перлы. Пытаясь отмахнуться от обвинений в том, что Ереван отказывался от использования оружия, которое могло бы повлиять на ход конфликта, Пашинян заявил, что ракеты ОТРК «Искандер-Э» не взрывались» или «взрывались на 10%». А затем закопал себя еще глубже, заявив, что это комплекс «80-х годов», показав свою полную некомпетентность в вопросе. Это, конечно, полная глупость - ранние прототипы этого комплекса появились только в самом конце 90-х годов прошлого века. И они сильно отличаются от того, что в итоге во второй половине 2000-х пошло в серию даже в экспортном, крайне урезанном по дальности и возможностями варианте.

Соврал Пашинян и про то, что ракеты не взрывались. Это тут же опровергли в Сети фронтовики, выложив пару видео, в том числе и тех, что ранее не всплывали. На них армянские военные запускают ракеты, комментируя, куда они летят. Есть даже видео, где «Искандер» прилетает точно в цель в районе Шуши. Сдача Шуши вообще считается многими воевавшими и экспертами типичным «договорняком». Только этим можно объяснить, как азербайджанцы дошли до этого города. К тому же возможности «Искандеров» и то, как они отлично взрываются и точно попадают в цели, могут подтвердить немногие выжившие после ударов этими ракетами. Включая грузин в Пятидневной войне, где «Искандер» дебютировал, и боевиков в Сирии, где этот комплекс применялся не раз.

Поражение в 45-дневной войне за Карабах, вызвано, прежде всего, организационными причинами и взятым руководством Армении курсом на сдачу «ненужного актива». Но Пашинян регулярно наводит тень на плетень и активно генерируют другие причины. Так, в Армении активно муссируется тезис про закупку «ненужных» истребителей Су-30СМЭ, которые, якобы, были «закуплены без боекомплекта». В частности, без управляемых ракет «воздух-воздух». Это тоже ложь - никто не продаст ни танк, ни самолет как минимум без одного штатного боекомплекта. Как сообщают разные источники, армянские «сухие» пришли с 1-2 штатными полными боекомплектами. Их просто надо было применять.