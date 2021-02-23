Спикер военной разведки Украины Скибицкий: Россия «отрабатывала захват Донбасса» в 2013 году
23 февраля 2021, 15:43
Российская Федерация «отрабатывала захват Донбасса» в 2013 году. С соответствующим утверждением выступил в разговоре с журналистами Вадим Скибицкий, спикер украинской военной разведки.
Как информирует «Русская весна», Скибицкий заявил, что РФ якобы повторила на территории Донбасса в 2014-м сценарий, отработанный на учениях, проведенных совместно с Белоруссией в 2013-м. По словам собеседника СМИ, к данному выводу украинская сторона пришла в результате анализа размещения первого и второго эшелонов, резервов и конфигурации войск на маневрах.
Согласно официальной позиции Киева, Москва оказывает прямую военную помощь подразделениям непризнанных ДНР и ЛНР. Российские власти подобные обвинения отрицают.
Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Сергей Лозовский предрек Киеву «неприятный ответ» со стороны РФ, если произойдет обострение в Донбассе.
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