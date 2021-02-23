Украинский политаналитик Лозовский предрек Киеву «неприятный ответ» России в случае эскалации в Донбассе

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23 февраля 2021, 13:57

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае эскалации в зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса Киев ждет «неприятный ответ» со стороны Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил украинский политический аналитик Сергей Лозовский, говорится в материале, появившемся в интернете.

Как информирует портал «ПолитНавигатор», эксперт предсказал, что в случае обострения в Донбассе российские ответные меры затронут «конкретных исполнителей, которые дают команду».

Ранее сегодня сообщалось, что своим прогнозом развития ситуации на востоке Украины поделился Юрий Ткачев, журналист из Одессы.