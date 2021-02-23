ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Украинский политаналитик Лозовский предрек Киеву «неприятный ответ» России в случае эскалации в Донбассе

, 13:57

Украинский политаналитик Лозовский предрек Киеву «неприятный ответ» России в случае эскалации в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае эскалации в зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса Киев ждет «неприятный ответ» со стороны Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил украинский политический аналитик Сергей Лозовский, говорится в материале, появившемся в интернете.

Как информирует портал «ПолитНавигатор», эксперт предсказал, что в случае обострения в Донбассе российские ответные меры затронут «конкретных исполнителей, которые дают команду».

Ранее сегодня сообщалось, что своим прогнозом развития ситуации на востоке Украины поделился Юрий Ткачев, журналист из Одессы.

ДЦ

В мире

Издание Sina: российский ракетный комплекс «Сармат» станет «кошмаром» для США

Издание Sina: российский ракетный комплекс «Сармат» станет «кошмаром» для США

Комплекс «Сармат» станет «кошмаром» для Соединенных Штатов. Соответствующая оценка возможностей нового оружия РФ содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью