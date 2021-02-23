Украинский политаналитик Лозовский предрек Киеву «неприятный ответ» России в случае эскалации в Донбассе
23 февраля 2021, 13:57
В случае эскалации в зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса Киев ждет «неприятный ответ» со стороны Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил украинский политический аналитик Сергей Лозовский, говорится в материале, появившемся в интернете.
Как информирует портал «ПолитНавигатор», эксперт предсказал, что в случае обострения в Донбассе российские ответные меры затронут «конкретных исполнителей, которые дают команду».
Ранее сегодня сообщалось, что своим прогнозом развития ситуации на востоке Украины поделился Юрий Ткачев, журналист из Одессы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.