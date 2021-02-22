Стрелков: Лукашенко, скорее всего, будет скрыто поддерживать Украину в случае возобновления активной войны в Донбассе
22 февраля 2021, 15:37
Александр Лукашенко, скорее всего, будет скрыто поддерживать Украину в случае возобновления активной войны в Донбассе. Такого мнения придерживается Игорь Стрелков, бывший командир самопровозглашенной ДНР.
Если в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины произойдет обострение, глава Белоруссии расценит данное событие как возможность «для воссоздания своей излюбленной многовекторности», предсказал Стрелков. Согласно его точке зрения, при реализации самого благоприятного сценария Белоруссия проявит нейтралитет. При этом, скорее всего, Минск будет скрыто поддерживать Киев, заявил экс-командир в эфире одного из YouTube-каналов.
Как сообщалось ранее сегодня, писатель и политик Захар Прилепин предрек, что в случае эскалации в Донбассе Москва может вмешаться в ситуацию и сдвинуть линию фронта.
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