Прилепин: в случае эскалации в Донбассе Россия может вмешаться и сдвинуть линию фронта

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22 февраля 2021, 12:23

Писатель и политик Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В случае эскалации вооруженного противостояния в Донбассе Российская Федерация может вмешаться в ситуацию и сдвинуть существующую в настоящий момент линию фронта. Такой вариант развития событий на востоке Украины допустил отечественный писатель и политик Захар Прилепин.

По словам Прилепина, выступившего в эфире телеканала «ТВ Центр», Россия «не вполне готова к долгому горячему конфликту», поэтому в случае эскалации будет вынуждена максимально отдалить линию соприкосновения за две недели.

Согласно официальной позиции РФ, страна не является участницей боевых действий на территории Донбасса. При этом в отечественном экспертном сообществе неоднократно высказывалось мнение о том, что Москва может вмешаться, если Украина организует новое наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Ранее на страницах СМИ появилось сообщение, по которому Турция продаст Киеву дроны Bayraktar TB2 со скидкой для использования в Донбассе.