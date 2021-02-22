Аналитик Леонков: Украина готовится в Донбассе к крупной военной провокации или полномасштабному наступлению

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22 февраля 2021, 10:05 Источник: «ПолитРоссия»

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина готовится в Донбассе к крупной военной провокации или полномасштабному наступлению. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал Алексей Леонков, российский эксперт.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой на железнодорожную станцию в Рубежном Донецкой области доставили украинские гаубицы калибром 152 миллиметра. Комментируя данные сведения, аналитик Леонков отметил, что Киев готовится к крупной военной провокации или к полномасштабной наступательной операции против непризнанных ДНР и ЛНР.

Специалист констатировал, что напряженность в Донбассе нарастает. Ситуация в зоне конфликта будет обостряться и далее, спрогнозировал Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что отечественный политолог Сергей Марков предрек украинской армии новый «котел» в случае атаки на ДНР и ЛНР.