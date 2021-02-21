Политолог Марков предрек ВСУ новый «котел» в случае атаки на республики Донбасса

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21 февраля 2021, 11:36 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае атаки на непризнанные ДНР и ЛНР Вооруженные силы Украины попадут в новый «котел». С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Сергей Марков, российский политолог.

Как отметил эксперт, украинский Совнацбез некоторое время назад принял решение о том, чтобы «усилить агрессию» в Донбассе. В регион в скором будущем будет переброшена тяжелая техника, заявил Марков.

Аналитик предсказал, что в зоне конфликта на востоке Украины с новой силой вспыхнут боевые действия. При этом, по мнению Сергея Маркова, армию страны ждет новый «котел», подобный тому, в который ВСУ попали в 2015 году в районе города Дебальцева.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший ополченец Максим Хлопин спрогнозировал, что в случае наступления Киева на помощь ДНР и ЛНР могут прибыть порядка 10 тысяч российских добровольцев.