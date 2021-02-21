Экс-ополченец Хлопин: в случае наступления Украины на помощь ДНР и ЛНР могут приехать около 10 тысяч добровольцев из России

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21 февраля 2021, 10:57 Источник: URA.RU

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

В случае наступления Украины на помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР могут приехать около 10 тысяч добровольцев из Российской Федерации. Об этом в разговоре с представителями сетевой прессы заявил бывший ополченец Максим Хлопин.

По словам Хлопина, возглавляющего уральское отделение Союза добровольцев Донбасса, если киевские военные пойдут в атаку, задача сил республик будет заключаться в том, чтобы продержаться хотя бы сутки. За это время в зону конфликта должны прибыть добровольцы из РФ. Согласно расчетам собеседника журналистов, в Донбасс могут приехать порядка 10 тысяч человек.

Ранее в воскресенье портал Avia.pro написал, что Анкара продаст украинской стороне дроны Bayraktar TB2 со скидкой для использования в Донбассе.