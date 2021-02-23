Украинский журналист Ткачев: Донбасс ждет «не ужасный конец, а ужас без конца»

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23 февраля 2021, 12:40

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Донбасс ждет «не ужасный конец, а ужас без конца». С соответствующим прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины выступил журналист из Одессы Юрий Ткачев, информируют отечественные интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», Ткачев отметил, что киевским властям нужно отвлечь население войной, однако идти на полноценное возобновление боевых действий в Донбассе они боятся. Журналист предсказал, что украинская сторона устроит «имитацию» в виде позиционных сражений и стычек в буферной зоне.

Данные инциденты повлекут за собой новые бессмысленные жертвы и разрушения. Донбасс ждет «не ужасный конец, а ужас без конца», полагает Юрий Ткачев.

Ранее во вторник сообщалось, что Виталий Захарченко, экс-министр МВД Украины, заявил о готовности возглавить «объединенный Донбасс».