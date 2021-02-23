Украинский журналист Ткачев: Донбасс ждет «не ужасный конец, а ужас без конца»
23 февраля 2021, 12:40
Донбасс ждет «не ужасный конец, а ужас без конца». С соответствующим прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины выступил журналист из Одессы Юрий Ткачев, информируют отечественные интернет-СМИ.
Как пишет издание «Русская весна», Ткачев отметил, что киевским властям нужно отвлечь население войной, однако идти на полноценное возобновление боевых действий в Донбассе они боятся. Журналист предсказал, что украинская сторона устроит «имитацию» в виде позиционных сражений и стычек в буферной зоне.
Данные инциденты повлекут за собой новые бессмысленные жертвы и разрушения. Донбасс ждет «не ужасный конец, а ужас без конца», полагает Юрий Ткачев.
Ранее во вторник сообщалось, что Виталий Захарченко, экс-министр МВД Украины, заявил о готовности возглавить «объединенный Донбасс».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.