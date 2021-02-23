Экс-министр МВД Украины Захарченко заявил о готовности стать главой «объединенного Донбасса»
23 февраля 2021, 11:34
Виталий Захарченко, бывший руководитель украинского МВД, заявил о своей готовности стать главой «объединенного Донбасса». С соответствующим заявлением Захарченко выступил в ходе разговора с журналистом Антоном Красовским.
Как отметил экс-министр в эфире телевизионного канала RT, у него достаточно сил и опыта, чтобы претендовать на должность «президента» «объединенного Донбасса», если непризнанные ДНР и ЛНР сольются. Собеседник Красовского добавил, что готов к участию в открытых выборах.
Ранее стали известны подробности приведшего к потерям с обеих сторон боестолкновения сил ДНР и армии Украины под Горловкой.
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