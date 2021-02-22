Замминистра ДНР Безсонов сообщил детали боя с ВСУ под Горловкой, приведшего к гибели семи военных республики
22 февраля 2021, 21:16
Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР, рассказал детали боестолкновения с Вооруженными силами Украины в районе поселка Чигари под Горловкой. Инцидент привел к потерям с обеих сторон.
Бой, о котором идет речь, начался ночью 20 февраля, продолжился далее утром и днем. Как написал Безсонов в Telegram, после первых потерь, понесенных Народной милицией ДНР, был открыт ответный огонь на подавление позиций противника. Данные минометно-артиллерийские удары длились продолжительный период времени.
Бойцам ДНР удалось уничтожить одиннадцать украинских военных. При этом сама Народная милиция потеряла семь человек убитыми и шесть ранеными.
Как сообщалось ранее в понедельник, Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, спрогнозировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко, скорее всего, будет скрыто поддерживать Киев в случае возобновления активной войны на территории Донбасса.
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