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Глава Россотрудничества Примаков: армия РФ может ударить по центру Киева в случае попытки блицкрига ВСУ в Донбассе

, 10:08

Глава Россотрудничества Примаков: армия РФ может ударить по центру Киева в случае попытки блицкрига ВСУ в Донбассе
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации может ударить по центру Киева в случае попытки Вооруженных сил Украины провести блицкриг на территории Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допустил Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества.

По мнению Примакова, которое он высказал в своем Telegram, Москва не сможет оставить граждан РФ, проживающих в непризнанных ДНР и ЛНР, «на съедение карателям», если украинская армия пойдет в наступление. Автор поста не исключил, что в ответ на агрессию Киева Россия нанесет удары, направленные на «подавление военной, командной инфраструктуры режима». В частности, под огонь может попасть расположенная в центре столицы Украины улица Банковая, где находится офис президента страны.

Евгений Примаков подчеркнул, что данный прогноз представляет собой всего лишь его предположение, которое никак не связано с его нынешней работой.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Дмитрий Гордон заявил, что вероятная досрочная отставка главы государства Владимира Зеленского может стать решающей для «финала украинской трагедии».

ДЦ

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