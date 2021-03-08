Киевский журналист Гордон: вероятная досрочная отставка Зеленского может стать решающей для «финала украинской трагедии»
8 марта 2021, 16:18
Вероятная досрочная отставка президента Владимира Зеленского может стать решающей для «финала украинской трагедии». Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на его YouTube-канале, высказал Дмитрий Гордон, киевский журналист.
По словам Гордона, Украине нужна на посту главы государства «объединяющая фигура», «человек, который мог бы поднять государство, а не утопить окончательно». Как полагает журналист, пока такого политика нет, поэтому вероятный досрочный уход Зеленского может стать решающим для «финала украинской трагедии».
Ранее сегодня сообщалось, что политический эксперт Руслан Бортник назвал «наиболее очевидный путь» возвращения Донбасса Киеву.
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