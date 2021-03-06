Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

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6 марта 2021, 14:58

В. Зеленский, фото: Maksym Polishchuk, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский порадовался помощи США, которые приняли санкции против украинского бизнесмена, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского «за значительную коррупцию».

Санкции власти США ввели и против родственников олигарха - супруги и двох детей. Коломойскому и его семье запретили въезд на территорию США.

О реакции Зеленского на введение санкций против Коломойского сообщила пресс-служба офиса президента Украины на странице в Facebook.

В США власти считают Коломойского коррупционером, который использовал политическое влияние для личной выгоды в 2014-2015 гг. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов на Украине.

Коломойский — один из самых крупных предпринимателей Украины, олигарх основал крупнейшую на Украине промышленно-финансовую группу «Приват». Он занимает шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины, по состоянию на весну 2019 год его состояние равнялось 1,2 млрд. долларов (по данным Forbes). Коломойский также является одним из наиболее влиятельных людей Украины, в его карьере находится место политике. 2014−2015 годы Коломойский был председателем Днепропетровской областной государственной администрации, занимался формированием и снабжением карательных батальонов, отправляемых на восток страны, также олигарха обвиняют в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.