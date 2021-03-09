TГ-канал «Подслушано в СБУ»: Запад гарантировал Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провала возможного наступления в Донбассе
9 марта 2021, 11:49
Запад гарантировал президенту Владимиру Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провала возможного наступления Киева на территории Донбасса. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.
Telegram-канал «Подслушано в СБУ» отмечает, что велика вероятность поражения украинской армии, если начнется наступательная операция. Военное фиаско способно привести к росту оппозиционных выступлений в Киеве и регионах. В связи с этим Зеленский получил заверения от западных спецслужб, что он и его семья будут в экстренном порядке вывезены с Украины в случае провала наступления, информируют авторы TГ-канала со ссылкой на свой источник.
Ранее сегодня портал Avia.pro предположил, что в конфликт в Донбассе может вмешаться НАТО.
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