Киевский политик Корчинский: Россия, возможно, присоединит или признает республики Донбасса
9 марта 2021, 14:35
Российская Федерация, возможно, присоединит или признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил киевский политический деятель Дмитрий Корчинский.
По словам Корчинского, если ранее Москва «впихивала» ДНР и ЛНР обратно в состав Украины, то теперь ее курс должен поменяться. Собеседник журналистов спрогнозировал, что Россия, возможно, организует новый референдум в республиках и присоединит их либо признает в качестве независимых государственных образований.
Ранее во вторник сообщалось, что портал topwar.ru высказал точку зрения, по которой ДНР и ЛНР находятся в шаге от начала полномасштабной войны с Украиной.
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