Киевский политик Корчинский: Россия, возможно, присоединит или признает республики Донбасса

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9 марта 2021, 14:35

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация, возможно, присоединит или признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил киевский политический деятель Дмитрий Корчинский.

По словам Корчинского, если ранее Москва «впихивала» ДНР и ЛНР обратно в состав Украины, то теперь ее курс должен поменяться. Собеседник журналистов спрогнозировал, что Россия, возможно, организует новый референдум в республиках и присоединит их либо признает в качестве независимых государственных образований.

Ранее во вторник сообщалось, что портал topwar.ru высказал точку зрения, по которой ДНР и ЛНР находятся в шаге от начала полномасштабной войны с Украиной.