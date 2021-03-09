Военкор Сладков предрек «сильный» удар России по Украине в случае ее нападения на республики Донбасса
9 марта 2021, 15:37
Отечественный военный корреспондент Александр Сладков предрек «сильный» удар Российской Федерации по Украине в случае ее нападения на непризнанные республики Донбасса. Соответствующую публикацию журналист разместил в своем Telegram.
Как спрогнозировал Сладков, если Киев решится на наступление, оно при любом варианте развития событий будет «несчастным и провальным». По мнению военкора, Москва ответит на агрессивные действия Украины в Донбассе. При этом России, полагает Александр Сладков, «придется бить сильно сразу», так как у страны нет ресурсов, чтобы «реагировать мягко, поступательно, эволюционно».
Ранее во вторник сообщалось, что украинский националист Дмитрий Корчинский призвал превратить территорию ДНР и ЛНР в «выжженную землю».
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