ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Марков: в случае масштабного контрнаступления ДНР и ЛНР на сторону Донбасса и России перейдет пол-армии Украины

, 21:17 Источник: «Украина.ру»

Политолог Марков: в случае масштабного контрнаступления ДНР и ЛНР на сторону Донбасса и России перейдет пол-армии Украины
Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае масштабного контрнаступления самопровозглашенных ДНР и ЛНР на сторону Донбасса и Российской Федерации перейдет половина Вооруженных сил Украины. С соответствующим прогнозом выступил Сергей Марков, отечественный политолог.

По словам Маркова, если силы республик окажутся в кризисной ситуации в результате нападения Киева, Москва окажет им поддержку. Эксперт допустил, что с помощью России подразделения ДНР и ЛНР могут организовать масштабное контрнаступление, в результате которого они возьмут под свой контроль «огромные территории». В ходе данной операции на сторону РФ и непризнанных государств перейдет половина армии Украины, предсказал Сергей Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что военный аналитик Алексей Валюженич озвучил вероятный сценарий наступления ВСУ на республики Донбасса.

ДЦ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью