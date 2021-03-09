Политолог Марков: в случае масштабного контрнаступления ДНР и ЛНР на сторону Донбасса и России перейдет пол-армии Украины

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9 марта 2021, 21:17 Источник: «Украина.ру»

Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае масштабного контрнаступления самопровозглашенных ДНР и ЛНР на сторону Донбасса и Российской Федерации перейдет половина Вооруженных сил Украины. С соответствующим прогнозом выступил Сергей Марков, отечественный политолог.

По словам Маркова, если силы республик окажутся в кризисной ситуации в результате нападения Киева, Москва окажет им поддержку. Эксперт допустил, что с помощью России подразделения ДНР и ЛНР могут организовать масштабное контрнаступление, в результате которого они возьмут под свой контроль «огромные территории». В ходе данной операции на сторону РФ и непризнанных государств перейдет половина армии Украины, предсказал Сергей Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что военный аналитик Алексей Валюженич озвучил вероятный сценарий наступления ВСУ на республики Донбасса.