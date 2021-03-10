Прогноз Avia.pro: наступление армии Украины на ДНР и ЛНР может начаться в марте

Наступательная операция Вооруженных сил Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР может стартовать в марте. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в сети.
Портал Avia.pro пишет, что в настоящий момент в районе линии соприкосновения сконцентрированы свыше 120 танков ВСУ. При этом за последнее время были замечены три эшелона, которые могли доставить в зону конфликта еще до 200 бронемашин.
Также авторы сайта констатировали, что киевские военные продолжают регулярно обстреливать позиции Народной милиции республик Донбасса. Фиксируемое обострение обстановки позволяет предположить, что наступление ВСУ может начаться уже в текущем месяце, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский переговорщик Леонид Кравчук пообещал «радикальные ответы» Украины в случае «войны на поражение» в Донбассе.
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