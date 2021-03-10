Экс-разведчик Кедми: в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР донецкие танки дойдут до Харькова, Днепра и Одессы
10 марта 2021, 22:27
В случае наступления Украины на непризнанные ДНР и ЛНР донецкие танки дойдут до Харькова, Днепра (ранее Днепропетровск) и Одессы. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Как отметил эксперт, переброска Киевом военной техники в Донбасс говорит о том, что идет подготовка к военной операции против республик. Кедми рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому хорошо поразмыслить, прежде чем отдавать армии приказ о нападении. По словам экс-разведчика, выступившего в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, в случае агрессии Киева ДНР и ЛНР организуют контрнаступление. Донецкие танки дойдут до Харькова, Днепра и Одессы и не остановятся на данных рубежах, полагает Яков Кедми.
Ранее в среду стало известно, что силы ДНР ликвидировали минометный расчет морпехов Украины в ходе ответного удара.
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