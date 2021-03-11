Военкор Котенок: ДНР и ЛНР не смогут без России полностью отразить удар Украины в случае ее масштабного наступления
11 марта 2021, 13:19
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР не смогут без Российской Федерации полностью отразить удар Украины в случае масштабного наступления Киева. Соответствующую точку зрения озвучил военный корреспондент Юрий Котенок.
Журналист отметил на видео, размещенном на YouTube, что подразделения республик способны справиться с противником своими силами, если он пойдет на локальную провокацию. По словам Котенка, в случае масштабной операции Вооруженных сил Украины Народная милиция ДНР и ЛНР сможет затормозить наступление на некоторых направлениях, однако полностью отразить его будет не в состоянии.
Военкор добавил, что силам непризнанных государств необходимо быть готовыми к «самому худшему». В результате нападения ВСУ ряд опорных пунктов Народной милиции может оказаться в окружении, спрогнозировал Юрий Котенок.
Ранее в четверг стало известно, что в Донбассе снайпер ликвидировал украинского военнослужащего.
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