Военкор Котенок: ДНР и ЛНР не смогут без России полностью отразить удар Украины в случае ее масштабного наступления

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2021, 13:19

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР не смогут без Российской Федерации полностью отразить удар Украины в случае масштабного наступления Киева. Соответствующую точку зрения озвучил военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист отметил на видео, размещенном на YouTube, что подразделения республик способны справиться с противником своими силами, если он пойдет на локальную провокацию. По словам Котенка, в случае масштабной операции Вооруженных сил Украины Народная милиция ДНР и ЛНР сможет затормозить наступление на некоторых направлениях, однако полностью отразить его будет не в состоянии.

Военкор добавил, что силам непризнанных государств необходимо быть готовыми к «самому худшему». В результате нападения ВСУ ряд опорных пунктов Народной милиции может оказаться в окружении, спрогнозировал Юрий Котенок.

Ранее в четверг стало известно, что в Донбассе снайпер ликвидировал украинского военнослужащего.