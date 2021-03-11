Самолеты ВКС России нанесли свыше 280 ударов по сирийским джихадистам в течение 96 часов

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11 марта 2021, 11:59

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты российских ВКС нанесли более 280 ударов в течение 96 часов по джихадистам, действующим на территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующие сведения размещены в сети.

В публикации, появившейся накануне на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, говорится, что под огонь авиации РФ, в частности, попал ряд пустынных районов. Результатом атак, совершенных в течение 96 часов, стало уничтожение 43 представителей ИГ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что издание The National Interest назвало отечественный истребитель Су-27 «самым большим кошмаром» Североатлантического альянса.