Самолеты ВКС России нанесли свыше 280 ударов по сирийским джихадистам в течение 96 часов
11 марта 2021, 11:59
Самолеты российских ВКС нанесли более 280 ударов в течение 96 часов по джихадистам, действующим на территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующие сведения размещены в сети.
В публикации, появившейся накануне на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, говорится, что под огонь авиации РФ, в частности, попал ряд пустынных районов. Результатом атак, совершенных в течение 96 часов, стало уничтожение 43 представителей ИГ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее сообщалось, что издание The National Interest назвало отечественный истребитель Су-27 «самым большим кошмаром» Североатлантического альянса.
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