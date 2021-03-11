Журнал National Interest назвал российский истребитель Су-27 «самым большим кошмаром НАТО»

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11 марта 2021, 11:29

Истребитель Су-27, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-27 представляет собой «самый большой кошмар НАТО». Соответствующая оценка самолета высказана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Журнал The National Interest напоминает, что в прошлом году Су-27 неоднократно поднимались в воздушное пространство с целью перехвата и сопровождения иностранных самолетов, которые подходили к государственным рубежам РФ. В процитированной публикации отмечается, что данные истребители являются «самым большим кошмаром» Североатлантического альянса и основным компонентом российской системы ПВО.

Кроме того, издание констатировало, что Су-27 осуществляют полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Черного морей. Также ВКС России задействуют истребители для сопровождения разведывательных и патрульных самолетов.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Sohu назвал оружие РФ для уничтожения японских военных сил в случае нападения Токио на Курильские острова.