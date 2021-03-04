Ресурс Avia.pro: российский Су-27 сорвал учения НАТО с отработкой условного удара по Калининградской области

Су-27 сорвал учения Североатлантического альянса с отработкой условного удара по Калининградской области. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в сети.
Сайт Avia.pro отмечает, что некоторое время назад к границам эксклава РФ попытались подойти два бомбардировщика B-1B Lancer. Российская сторона отправила на их сопровождение Су-27. Появление истребителя вынудило самолеты НАТО произвести резкий разворот и сменить курс. Маневры, предполагавшие отработку условного удара, оказались сорваны, говорится в процитированном материале.
Как сообщалось ранее сегодня, издание «ПолитРоссия» написало, что военных США пугают слухи о наличии у армии РФ невидимого для глаз оружия.
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