Ресурс Avia.pro: российский Су-27 сорвал учения НАТО с отработкой условного удара по Калининградской области

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4 марта 2021, 13:46 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Су-27 сорвал учения Североатлантического альянса с отработкой условного удара по Калининградской области. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в сети.

Сайт Avia.pro отмечает, что некоторое время назад к границам эксклава РФ попытались подойти два бомбардировщика B-1B Lancer. Российская сторона отправила на их сопровождение Су-27. Появление истребителя вынудило самолеты НАТО произвести резкий разворот и сменить курс. Маневры, предполагавшие отработку условного удара, оказались сорваны, говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, издание «ПолитРоссия» написало, что военных США пугают слухи о наличии у армии РФ невидимого для глаз оружия.