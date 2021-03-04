«ПолитРоссия»: американских военных пугают слухи о наличии у армии РФ невидимого для глаз оружия

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4 марта 2021, 12:06 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Военнослужащих Соединенных Штатов пугают слухи о наличии у армии Российской Федерации оружия, которое невидимо для глаз. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Издание «ПолитРоссия» отмечает, ссылаясь на журнал Forbes, что несколько лет назад у американских дипломатических работников, представляющих Вашингтон на Кубе, возникли проблемы со здоровьем. В числе симптомов наблюдались головные боли, тошнота и звон в ушах.

Выяснилось, что аналогичные эпизоды были зафиксированы среди дипломатов США в России, КНР и некоторых других странах. Появилась версия, согласно которой данные случаи связаны с применением микроволнового оружия, которое, как предполагается, есть у России. Министерство обороны Штатов опасается, что подобное средство поражения могут применить против американских военных, говорится в процитированном материале.

Ранее в четверг портал Avia.pro написал, что два бомбардировщика США «сымитировали удар» по территории Калининградской области.