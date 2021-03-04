Avia.pro: два бомбардировщика США «сымитировали удар» по территории Калининградской области

Два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов «сымитировали удар» по территории Калининградской области. Такое утверждение содержится в публикации, размещенной в сети.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад два американских B-1B Lancer, базирующихся в Норвегии, поднялись в небо и на большой скорости приблизились к границам российского эксклава. На подлете к ним боевые машины осуществили резкий разворот. В процитированном материале объясняется, что данный маневр представляет собой имитацию удара.
Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс поведал, что белорусские Су-30 отогнали воздушные суда НАТО, которые подошли к государственным рубежам этой страны.
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