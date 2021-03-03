Белорусские Су-30 отогнали самолеты НАТО, приблизившиеся к границам страны

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3 марта 2021, 14:44 Источник: Аvia.pro

Военный аэродром, MOD Russia / globallookpress.com

Белорусские истребители Су-30 отогнали самолеты Североатлантического альянса, приблизившиеся к государственным рубежам бывшей советской республики. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Интернет-издание Avia.pro пишет, ссылаясь на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко, что две недели назад у границ страны были замечены самолеты НАТО. Воздушные суда альянса удалось отогнать с помощью подъема в небо Су-30.

Данные мониторинговых ресурсов указывают на то, что иностранные военные самолеты регулярно появляются в районе белорусских границ, отмечается в процитированном материале.

Ранее в среду портал Avia.pro написал, что британский корабль Mercey предпринимал попытки преследования российской субмарины «Ростов-на-Дону».