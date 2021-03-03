Avia.pro: британский корабль пытался преследовать российскую подлодку с ракетами «Калибр»

Корабль Mercey, входящий в состав военного флота Великобритании, пытался преследовать российскую субмарину «Ростов-на-Дону», которая оснащена ракетами «Калибр». Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Ресурс Avia.pro пишет, что подлодка РФ выполняла переход из Балтийского в Средиземное море. Британское судно пыталось преследовать «Ростов-на-Дону» как до, так и после прохождения субмариной Ла-Манша, говорится в процитированной публикации.
Инцидентов удалось избежать. Действия экипажа корабля Mercey авторы портала назвали провокационными.
Ранее в среду сообщалось, что издание The National Interest выступило с прогнозом, согласно которому НАТО может угодить в ловушку Москвы в случае «захвата» Россией прибалтийских стран.
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