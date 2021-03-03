NI: НАТО может угодить в ловушку Москвы в случае «захвата» Россией Прибалтики

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3 марта 2021, 10:56 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, U.S. Army / globallookpress.com

Североатлантический альянс может попасть в ловушку Москвы в случае «захвата» Российской Федерацией Прибалтики. Такой прогноз высказан в публикации, размещенной в СМИ.

Издание The National Interest (NI) констатирует, ссылаясь на мнение представителей экспертного сообщества, что география не на стороне НАТО. Литва, Латвия и Эстония расположены в районе западных рубежей РФ, недалеко от ее крупных баз. Между тем, силы альянса дислоцированы по преимуществу на территории западноевропейских государств и США.

Таким образом, Россия способна произвести «захват» прибалтийских республик прежде, чем американцы и их партнеры по блоку смогут вмешаться в ситуацию. В силу этого НАТО может угодить в ловушку Москвы, говорится в материале NI, пересказанном авторами портала «ПолитРоссия». Отмечается, что альянсу придется осуществлять сложный выбор — соглашаться с действиями РФ или приступать к контрнаступательной операции.

Как сообщалось ранее в среду, сайт Sohu написал, что Россия преподала флоту США «жесткий урок», окружив их эсминец «Дональд Кук» в Черном море своими истребителями в январе текущего года.