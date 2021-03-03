Сайт Sohu: Россия преподала флоту США «жесткий урок», окружив эсминец «Дональд Кук» истребителями

Россия преподала флоту Соединенных Штатов «жесткий урок», окружив эсминец «Дональд Кук» своими истребителями. Соответствующая оценка действий Москвы содержится в материале, появившемся в сети.
Авторы китайского ресурса Sohu вспомнили эпизод, случившийся в конце января в Черном море. ВКС РФ осуществили отработку условного уничтожения американского судна «Дональд Кук», который вошел в акваторию. В данной тренировке поучаствовали шесть боевых машин.
В процитированной публикации, пересказанной на страницах издания «ПолитРоссия», указывается на то, что произошедшее послужило «жестким уроком» флоту США. Кроме того, отмечается, что мало кто отваживается использовать одновременно так много самолетов.
Ранее в среду сообщалось, что издание The National Interest высказало прогноз, по которому российский ударный дрон «Охотник» может стать «ужасом на поле боя».
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