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3 марта 2021, 09:23 Источник: «ПолитРоссия»

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

«Охотник», российский ударный дрон, может стать «ужасом на поле боя». Такой прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах СМИ.

The National Interest пишет, что беспилотник, испытания которого состоялись некоторое время назад на полигоне в Астраханской области, способен выполнять ряд задач. В числе них нанесение ракетных ударов по самолетам и атака наземных целей, а также физическая защита истребителей от снарядов противника.

Аппарат «Охотник» может стать «ужасом на поле боя», предсказывается в материале американского журнала, процитированном изданием «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что в случае войны РФ, скорее всего, задействует против Соединенных Штатов ракеты «Авангард», «Кинжал» и «Циркон».