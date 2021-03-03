National Interest: российский ударный дрон «Охотник» может стать «ужасом на поле боя»

«Охотник», российский ударный дрон, может стать «ужасом на поле боя». Такой прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах СМИ.
The National Interest пишет, что беспилотник, испытания которого состоялись некоторое время назад на полигоне в Астраханской области, способен выполнять ряд задач. В числе них нанесение ракетных ударов по самолетам и атака наземных целей, а также физическая защита истребителей от снарядов противника.
Аппарат «Охотник» может стать «ужасом на поле боя», предсказывается в материале американского журнала, процитированном изданием «ПолитРоссия».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что в случае войны РФ, скорее всего, задействует против Соединенных Штатов ракеты «Авангард», «Кинжал» и «Циркон».
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