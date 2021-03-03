Sohu: в случае войны Россия, скорее всего, ударит по США ракетами «Авангард», «Кинжал» и «Циркон»

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3 марта 2021, 08:57 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта Российская Федерация, скорее всего, ударит по Соединенным Штатам своими гиперзвуковыми ракетами «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в сети.

Как пишет китайский портал Sohu, Москва, осознавая, что не в состоянии составить конкуренцию Вашингтону в сфере строительства авианосцев, решила сосредоточиться на разработке гиперзвуковых вооружений. В процитированной публикации, пересказанной изданием «ПолитРоссия», констатируется, что это была правильная ставка.

Sohu отмечает, что ракета «Авангард» способна достигнуть территории США за рекордно короткое время. При этом из-за высокой скорости и непредсказуемой траектории снаряд нельзя перехватить.

Сайт напоминает, что в распоряжении Москвы есть еще ракеты «Кинжал» и «Циркон». В случае войны со Штатами РФ, скорее всего, задействует названные три ключевые вида своего оружия, предсказали китайские журналисты.

Ранее в среду сообщалось, что индийское издание TV9 Bharatvarsh высказало точку зрения, по которой ввод российской субмарины «Белгород» обернется неприятностями для американцев.