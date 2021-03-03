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3 марта 2021, 08:29 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Ввод в строй субмарины «Белгород» обернется неприятностями для Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах индийских СМИ.

Издание TV9 Bharatvarsh пишет, что «Белгород» представляет собой «самое опасное оружие» Москвы. Корабль будет оснащен системами, способными угрожать США. Среди данных средств поражения подводный беспилотник «Посейдон», который может спровоцировать «ядерное цунами» у вражеских позиций.

Также в процитированной публикации, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что еще одной сильной стороной субмарины является ее незаметность. Американцам будет очень непросто обнаружить «Белгород», если подлодка проникнет в воды США, прогнозируют журналисты TV9 Bharatvarsh.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sina предрек, что российскую армию «приведут в ярость» планы НАТО отработать условное нападение на Калининград на учениях, которые состоятся в текущем году.