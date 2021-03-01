Sina: армию России «приведут в ярость» планы НАТО отработать условное нападение на Калининград на учениях в 2021-м

Армию Российской Федерации «приведут в ярость» планы Североатлантического альянса отработать условное нападение на Калининград на учениях, которые должны состояться в 2021 году. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.
Как пишет портал Sina, предполагается, что в ходе будущих маневров силы НАТО отработают действия по нападению на российский эксклав и его блокаде. Армию РФ подобные планы «приведут в ярость», прогнозируется в публикации Sina, пересказанной «ПолитРоссией».
Китайский сайт отмечает, что Москва уже готовит ответ на учения альянса в виде маневров «Запад-2021», которые будут проведены совместно с Белоруссией.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил предупреждение, согласно которому война между Россией и США может вспыхнуть из-за полетов американцев у границ Крыма.
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