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Sina: армию России «приведут в ярость» планы НАТО отработать условное нападение на Калининград на учениях в 2021-м

, 21:47 Источник: «ПолитРоссия»

Sina: армию России «приведут в ярость» планы НАТО отработать условное нападение на Калининград на учениях в 2021-м
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армию Российской Федерации «приведут в ярость» планы Североатлантического альянса отработать условное нападение на Калининград на учениях, которые должны состояться в 2021 году. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал Sina, предполагается, что в ходе будущих маневров силы НАТО отработают действия по нападению на российский эксклав и его блокаде. Армию РФ подобные планы «приведут в ярость», прогнозируется в публикации Sina, пересказанной «ПолитРоссией».

Китайский сайт отмечает, что Москва уже готовит ответ на учения альянса в виде маневров «Запад-2021», которые будут проведены совместно с Белоруссией.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил предупреждение, согласно которому война между Россией и США может вспыхнуть из-за полетов американцев у границ Крыма.

ДЦ

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