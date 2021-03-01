Бывший полковник Баранец: война между Россией и США может вспыхнуть из-за американских полетов у границ Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

1 марта 2021, 21:21 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Самолеты, Xinhua / globallookpress.com

Военный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами может разгореться из-за американских полетов у границ Крымского полуострова. С соответствующим предупреждением выступил отечественный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Как выразился специалист, Киев, не признающий Крым российской территорией, «не унимается». Так, некоторое время назад украинская сторона пригласила американские ВВС провести полеты в районе границ полуострова. Баранец констатировал, что любое приближение боевой авиации к государственным рубежам другой страны сопряжено с риском неосторожных действий, которые способны привести к катастрофическим последствиям. Из-за подобных полетов может вспыхнуть российско-американская война, полагает экс-полковник.

Ранее в понедельник сообщалось, что телеканал Fox News передал информацию, согласно которой подлодка США была готова весной 2018 года атаковать суда РФ в случае их ответа на воздушный удар Вашингтона по сирийской территории.