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Fox News: подлодка США была готова в апреле 2018-го атаковать корабли России в случае их ответа на американский удар по Сирии

, 16:56 Источник: «Репортер»

Fox News: подлодка США была готова в апреле 2018-го атаковать корабли России в случае их ответа на американский удар по Сирии
Подлодка, US Navy / globallookpress.com

Американская субмарина John Warner в апреле 2018 года была готова атаковать российские корабли в случае их ответа на удар Соединенных Штатов по Сирийской Арабской Республике. Об этом узнали журналисты.

В ночь на 14 апреля 2018-го США совместно со своими союзниками ударили с воздуха по объектам, расположенным на территории Сирии. Как информирует издание «Репортер», телеканал Fox News передал некоторое время назад, что John Warner была готова атаковать корабли РФ, если бы они отреагировали на действия Вашингтона.

Согласно имеющимся сведениям, субмарина John Warner, среди вооружения которой присутствуют ракеты «Томагавк» и «Гарпун», находилась под водой и была в состоянии дать боевой ответ российской стороне.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Avia.pro написал, что отечественный дрон-камикадзе уничтожил командиров боевиков в Сирии.

ДЦ

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