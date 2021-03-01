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Сайт Avia.pro: российский дрон-камикадзе уничтожил командиров джихадистов в Сирии

, 11:15 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: российский дрон-камикадзе уничтожил командиров джихадистов в Сирии
Военный и беспилотник, MOD Russia / globallookpress.com

«Ланцет-3», российский беспилотник-камикадзе, уничтожил в Сирийской Арабской Республике командиров террористов. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в интернете.

Некоторое время назад в сети появилось видео, на котором запечатлено, как дрон РФ наносит удар по передней части автомобиля. Как пишет ресурс Avia.pro, в машине находились два высокопоставленных представителя одной из террористических группировок, действующих в Сирии. Командиры джихадистов в результате атаки были ликвидированы, говорится в процитированной публикации.

Ранее в понедельник тот же самый портал предположил, что Москва может помочь Дамаску уничтожить американские самолеты в случае нового воздушного удара Вашингтона по сирийской территории.

ДЦ

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