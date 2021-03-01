Сайт Avia.pro: российский дрон-камикадзе уничтожил командиров джихадистов в Сирии

«Ланцет-3», российский беспилотник-камикадзе, уничтожил в Сирийской Арабской Республике командиров террористов. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в интернете.
Некоторое время назад в сети появилось видео, на котором запечатлено, как дрон РФ наносит удар по передней части автомобиля. Как пишет ресурс Avia.pro, в машине находились два высокопоставленных представителя одной из террористических группировок, действующих в Сирии. Командиры джихадистов в результате атаки были ликвидированы, говорится в процитированной публикации.
Ранее в понедельник тот же самый портал предположил, что Москва может помочь Дамаску уничтожить американские самолеты в случае нового воздушного удара Вашингтона по сирийской территории.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.