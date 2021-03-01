Avia.pro: Россия может помочь Сирии в уничтожении самолетов США в случае их нового удара по республике

Российская Федерация может помочь Сирии в уничтожении самолетов Соединенных Штатов в случае их нового удара по арабской республике. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся в сети.
В конце минувшего месяца ВВС США атаковали сирийскую территорию с целью предотвращения новых предполагаемых нападений проиранских сил на американцев в Ираке. Как прогнозирует портал Avia.pro, если Вашингтон продолжит нарушать договоренности с Москвой по Сирии, РФ может помочь Дамаску уничтожить самолеты Штатов. Авторы сайта не исключили, что в случае нового воздушного удара Штатов ракеты сирийских комплексов С-300 будут наведены на американские боевые машины с использованием радаров российских С-400.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu написал, что Россия способна ликвидировать авианосец США в течение тридцати минут посредством применения ракеты Х-32.
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