Avia.pro: Россия может помочь Сирии в уничтожении самолетов США в случае их нового удара по республике

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1 марта 2021, 10:45 Источник: Аvia.pro

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может помочь Сирии в уничтожении самолетов Соединенных Штатов в случае их нового удара по арабской республике. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся в сети.

В конце минувшего месяца ВВС США атаковали сирийскую территорию с целью предотвращения новых предполагаемых нападений проиранских сил на американцев в Ираке. Как прогнозирует портал Avia.pro, если Вашингтон продолжит нарушать договоренности с Москвой по Сирии, РФ может помочь Дамаску уничтожить самолеты Штатов. Авторы сайта не исключили, что в случае нового воздушного удара Штатов ракеты сирийских комплексов С-300 будут наведены на американские боевые машины с использованием радаров российских С-400.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu написал, что Россия способна ликвидировать авианосец США в течение тридцати минут посредством применения ракеты Х-32.