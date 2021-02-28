Джо Байден назвал причину удара ВВС США по Сирии

Аргументы Недели → В мире 13+

28 февраля 2021, 09:25 Источник: Интерфакс

Джо Байден, фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp, globallookpress.com

Американский президент Джозеф Байден направил Конгрессу письмо с объяснением по поводу удара ВВС США по территории Сирийской Арабской Республики. Байден заявил, что необходимо "предотвратить новые планируемые нападения проиранских группировок на силы США и международной коалиции в Ираке".

Президент США объяснил, что "негосударственные группы ополченцев участвовали в недавних нападениях на персонал Соединенных Штатов и коалиции в Ираке..., а также занимаются постоянным планированием будущих подобных нападений".

По словам Байдена, в ответ он "дал указание предпринять эти военные действия, направленные на защиту американского персонала и персонала партнеров Соединенных Штатов от этих нападений и таких нападений в будущем".

Он сослался на "неотъемлемое право США на самооборону, отраженное в статье 51 Устава ООН", и на резолюцию о военных полномочиях регламентирующую военные действия.

Байден подчеркнул, что "США всегда готовы принять необходимые и соразмерные меры в целях самообороны", если "правительство государства, откуда исходит угроза, не желает или не может предотвратить использование своей территории негосударственными группами ополченцев, ответственными за такие нападения".

Накануне сенатор-демократ Тим Кейн потребовал от администрации Байдена пояснить законодателям причины нанесения авиаудара по Сирии, о котором стало известно в ночь на 26 февраля.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар Соединенных Штатов Америки по Сирии можно расценивать как "сигнал" для России и некоторых других стран о характере внешнеполитического курса президента Байдена.

Михаил Горбачев убежден, что у России и США "есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти".