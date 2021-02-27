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Горбачев призвал Путина и Байдена встречаться и договариваться

, 17:03 Источник: Интерфакс

Горбачев призвал Путина и Байдена встречаться и договариваться
Михаил Горбачев, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев убежден, что у России и США "есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти". Горбачев в интервью "Интерфаксу" назвал главной задачей не допустить ядерную войну.

Политик отметил, что решить эту задачу "в одиночку невозможно". Горбачев напомнил, что в мире живут есть не только те, кто стремится к укреплению безопасности и разоружению, но и противники этого процесса. Он полагает, что президентам России и США "обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – "не бычиться друг на друга".

Горбачев вспомнил президента США Рейгана, который "до переговоров он был самым отпетым консерватором", но, "поняв проблему, стал активным участником переговорного процесса".

"Поэтому, чтобы достичь прогресса, надо открыто идти навстречу друг другу", - уверен политик.

2 марта Михаилу Горбачеву исполнится 90 лет.

ИЧ

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