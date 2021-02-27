Сенатор Пушков назвал удар США по Сирии «сигналом» для России и ряда других стран

Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар Соединенных Штатов Америки по Сирии можно расценивать как "сигнал" для России и некоторых других стран о характере внешнеполитического курса президента Байдена.
Ранее стало известно, что американская сторона предупредила российских военных о готовящемся ударе по территории Сирии за несколько минут.
Пушков подчеркнул, что речь идет о формальном предупреждении. "США в своем репертуаре", – заметил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и добавил, что это был "сигнал" Москве, Тегерану, Дамаску, КНР, а также Эр-Рияду и Тель-Авиву. Сенатор уточнил, что в данном случае важен сам факт авиаудара по целям в САР менее чем через 40 дней после прихода демократов к власти в Штатах.
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