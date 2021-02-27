ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Сенатор Пушков назвал удар США по Сирии «сигналом» для России и ряда других стран

, 08:33 Источник: Telegram

Сенатор Пушков назвал удар США по Сирии «сигналом» для России и ряда других стран
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар Соединенных Штатов Америки по Сирии можно расценивать как "сигнал" для России и некоторых других стран о характере внешнеполитического курса президента Байдена.

Ранее стало известно, что американская сторона предупредила российских военных о готовящемся ударе по территории Сирии за несколько минут.

Пушков подчеркнул, что речь идет о формальном предупреждении. "США в своем репертуаре", – заметил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и добавил, что это был "сигнал" Москве, Тегерану, Дамаску, КНР, а также Эр-Рияду и Тель-Авиву. Сенатор уточнил, что в данном случае важен сам факт авиаудара по целям в САР менее чем через 40 дней после прихода демократов к власти в Штатах.

ЕТ

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью