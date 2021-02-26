Лавров заявил, что США за несколько минут предупредили военных РФ об ударе по Сирии

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26 февраля 2021, 14:57 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 26 февраля, заявил, что Соединенные Штаты Америки предупредили российских военных об ударе по территории Сирии за несколько минут до него.

Руководитель МИД РФ подтвердил, что российские военные были предупреждены об авиаударе за четыре или пять минут.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Афганистана заметил, что такого рода уведомление ничего не дает, когда удар уже наносится. Дипломат также обратил внимание на то, что американские военные находятся на сирийской территории незаконно, нарушая все нормы международного права.