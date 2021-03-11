Sohu назвало оружие России для уничтожения войск Японии в случае ее нападения на Курилы

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11 марта 2021, 09:25 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Названо оружие Российской Федерации для уничтожения войск Японии в случае ее нападения на Курильские острова. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в интернете.

Сетевое издание Sohu не исключает, что Токио после безуспешных попыток завладеть Курилами дипломатическим путем может прибегнуть к силовым методам.

В материале портала, пересказанном «ПолитРоссией», предполагается, что японская сторона должна прибегнуть к десантной операции, если решит захватить острова. Sohu констатирует, что отразить нападение и уничтожить силы агрессора готовы размещенные на Курилах противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион-П», системы ПВО С-300В4.

Также отмечается, что в прошлом году стало известно о планах Москвы перебросить на острова танки Т-72Б3. Данные боевые машины способны бороться с десантом и малыми судами.

Ранее в четверг сайт Avia.pro предположил, что корабли и подлодки НАТО могут попытаться устроить блокаду российского военного флота России в Атлантике.