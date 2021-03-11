Avia.pro: корабли и подлодки НАТО могут попытаться устроить блокаду военного флота России в Атлантическом океане

Корабли и субмарины Североатлантического альянса могут попытаться устроить блокаду российского военного флота в Атлантическом океане. Такое предположение высказано в публикации, размещенной в сети.
Ресурс Avia.pro пишет, что несколько государств, входящих в НАТО, «пытаются прорабатывать» блокаду военного флота РФ в Атлантике. Согласно версии, выдвинутой авторами портала, подобное намерение связано с тем, что в 2021 году российские суда могут получить ракеты «Циркон». Отмечается, что данные снаряды, передвигающиеся со скоростью выше скорости звука и способные преодолевать свыше тысячи километров, представляют угрозу для Соединенных Штатов.
Ранее на текущей неделе тот же самый сайт напомнил, что военные РФ отпугнули наведением ракет американский эсминец «Дональд Кук» в дни «Крымской весны».
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