Портал Avia.pro: НАТО приступило к развертыванию 54 тактических ракет в 230 километрах от Крыма в Румынии

Североатлантический альянс приступил к развертыванию 54 тактических ракет в 230 километрах от российского Крымского полуострова. Об этом говорится в материале, опубликованном в сети.
Как информирует сайт Avia.pro, в Румынии, которая входит в число членов НАТО, началось развертывание американских ракетных систем HIMARS. Дальность действия снарядов, которые запускает данный комплекс, составляет 250-300 километров.
В общей сложности на румынской территории будет размещено 54 пусковых установок, а не 18, как сообщалось до этого, отмечает портал.
Ранее во вторник тот же самый ресурс написал, что силы НАТО трое суток «преследовали» российскую субмарину с ракетами «Калибр».
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