Сайт Avia.pro: корабли и самолеты НАТО трое суток «преследовали» российскую подлодку с «Калибрами»

Корабли и самолеты, входящие в состав сил НАТО, в течение трех суток осуществляли «преследование» субмарины РФ «Ростов-на-Дону», на вооружении которой стоят ракеты «Калибр». Такое утверждение высказано в публикации, размещенной некоторое время назад в сети.
Портал Avia.pro пишет, что силы западного военного блока – самолеты Boeing P-8A Poseidon и несколько судов - «преследовали» подлодку в ходе совершения ею перехода из Балтийского в Средиземное море. При этом в процитированном материале констатируется, что сама субмарина находилась в надводном положении и не проявляла никаких признаков, которые свидетельствовали бы об агрессии.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The National Interest отметило, что РФ разработала план по уничтожению авианосцев Соединенных Штатов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.