ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Сайт Avia.pro: корабли и самолеты НАТО трое суток «преследовали» российскую подлодку с «Калибрами»

, 09:25 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: корабли и самолеты НАТО трое суток «преследовали» российскую подлодку с «Калибрами»
Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Корабли и самолеты, входящие в состав сил НАТО, в течение трех суток осуществляли «преследование» субмарины РФ «Ростов-на-Дону», на вооружении которой стоят ракеты «Калибр». Такое утверждение высказано в публикации, размещенной некоторое время назад в сети.

Портал Avia.pro пишет, что силы западного военного блока – самолеты Boeing P-8A Poseidon и несколько судов - «преследовали» подлодку в ходе совершения ею перехода из Балтийского в Средиземное море. При этом в процитированном материале констатируется, что сама субмарина находилась в надводном положении и не проявляла никаких признаков, которые свидетельствовали бы об агрессии.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The National Interest отметило, что РФ разработала план по уничтожению авианосцев Соединенных Штатов.

ДЦ

Общество

Врач-инфекционист Тимаков предположил, когда в РФ стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Тимаков предположил, когда в РФ стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в рамках разговора с журналистами выразил мнение о том, когда на территории Российской Федерации начнет стабилизироваться ситуация с коронавирусной инфекцией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью