Сайт Avia.pro: корабли и самолеты НАТО трое суток «преследовали» российскую подлодку с «Калибрами»

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9 марта 2021, 09:25 Источник: Аvia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Корабли и самолеты, входящие в состав сил НАТО, в течение трех суток осуществляли «преследование» субмарины РФ «Ростов-на-Дону», на вооружении которой стоят ракеты «Калибр». Такое утверждение высказано в публикации, размещенной некоторое время назад в сети.

Портал Avia.pro пишет, что силы западного военного блока – самолеты Boeing P-8A Poseidon и несколько судов - «преследовали» подлодку в ходе совершения ею перехода из Балтийского в Средиземное море. При этом в процитированном материале констатируется, что сама субмарина находилась в надводном положении и не проявляла никаких признаков, которые свидетельствовали бы об агрессии.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The National Interest отметило, что РФ разработала план по уничтожению авианосцев Соединенных Штатов.